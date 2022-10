Mario Alberto Yepes volvió hablar con un medio de comunicación, luego de su salida de la Federación Colombiana de Fútbol, organismo en el cual estuvo desde mediados de 2019.

El capitán de la selección Colombia en el mundial de Brasil 2014, habló de todo, incluyendo la llegada de Néstor Lorenzo al equipo cafetero, al trabajo de Carlos Queiroz y lo que vienen haciendo los directivos últimamente.

Entre lo destacado que dijo en entrevista con El Espectador, Mario Alberto Yepes le dio la bendición al regreso de Lorenzo al seleccionado nacional, mirando lo que fue el proceso que hubo con él y José Pékerman entre 2011 y 2018.

"Lorenzo es una buena persona, muy trabajadora. Conoce el medio y ojalá las cosas le salgan bien no solo para hacer unas buenas Eliminatorias sino para conseguir un título, porque hasta ahora seguimos con solo uno a nivel de selección mayor. Hay que generarle un buen ambiente para que las cosas se hagan bien", dijo.

Del mismo modo, Yepes defendió el legado que intentó dejar Carlos Queiroz, técnico portugués despedido de la Selección Colombia a comienzos de 2020 luego de la estruendosa goleada en las eliminatorias frente a Ecuador 6-1.

"No entendí cuando escuché que no llevaba la identidad del fútbol colombiano, de verdad no entiendo ese discurso. La identidad va mutando con los años y va en desarrollo de los jugadores que tengas. También de cómo esté el fútbol, si se está jugando con enganche, diez o mediapunta, en fin. Decir que Queiroz estaba por fuera de 'nuestra identidad' no tiene ninguna lógica".

Finalmente, Yepes, quien fue técnico del deportivo Cali, cuestionó de alguna manera el entorno de la selección Colombia y envió una indirecta a los directivos. "Me di cuenta de que todavía no lo han entendido (los directivos)", refiriéndose a que el fútbol es de los futbolistas.

"Hay gente que sigue creyendo en lo que hacen al haber periodistas y personas alcahuetas. No dejan hacer y no hacen tampoco. Ese es el gran problema que tenemos y necesitamos un cambio en ese aspecto".