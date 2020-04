"Yo lo vi con mis ojos": Óscar Córdoba sobre oferta de Barcelona a uno de los colombianos de Boca

En su momento más importante, se rumoreo sobre supuestas ofertas del Barcelona hacia Óscar Córdoba, por lo que el propio portero contó la verdad de esa versión en en un Instagram Live de Antena 2: “Lo del Barcelona era más un globito. Cuando uno está en el fútbol aprende que a veces aparecen oportunidades que son más por medios de comunicación, o los mismos directivos tratando de inflar el valor de tu pase”, enfatizó para negarlo.

Y continuó revelando a un compañero suyo en Boca al que sí le llegó una oferta: “Soné mucho en su momento cuando se fue ‘Tito’ Bonano y al final nunca llegó una oferta concreta. Al que sí le llegó una oferta concreta y yo lo vi con mis propios ojos fue a Jorge Bermúdez… membretada desde el Barcelona de España”, reveló.

Sin embargo, puntualizó que la oferta hacia el ‘Patrón’ sí fue real en su momento, aunque no llegó a feliz término: “Pero no se pudo hacer la negociación por decisión dirigencial, no se llegó a un acuerdo; pero yo sé que a él sí le llegó una oferta”.

Cabe señalar que Óscar Córdoba conformó un envidiable tridente de futbolistas colombianos en Boca Juniors, compartiendo equipo con el zaguero Jorge Bermúdez y el mediocampista Mauricio ‘Chicho’ Serna; recordados con gran cariño por su gloria en el elenco ‘xeneize’.