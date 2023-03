Yoreli destapó la relación que tiene con Linda y le envió un fuerte mensaje

Yoreli Rincón es una de las jugadoras que ha estado desde los primeros grandes pasos que dio el fútbol femenino en Colombia, por eso es tomada como una de las referentes internacionales en este deporte que la tienen hoy jugando para la Sampdoria de Italia.

Vea también: Yoreli se desató y apuntó a sus compañeras de selección: "cuando me vetaron ninguna alzó la voz"

Aunque es una de las futbolistas más destacadas de la Serie A, declaraciones de años atrás la dejaron por fuera de la Selección Colombia, misma que la habría 'vetado', según varios argumentos que la santandereana ha dado.

Así las cosas, parece que Rincón ya solo está concentrada en seguir su carrera dentro del club al que llegó en 2021. Sin embargo, hace pocos días habló con el diario Q'Hubo y tras varios temas tocados allí, hizo referencia a Linda Caciedo, reciente fichaje del Real Madrid.

"La sigo desde el Mundial y la Copa América, le llegó el momento en una edad tan temprana. Es un equipo muy grande, que está creciendo en el fútbol femenino, pero es un equipo en el que puede tener la confianza absoluta. Si es inteligente y madura, puede volverse una jugadora importantísima y legendaria a nivel mundial", fue lo que inició diciendo Yoreli sobre la llegada de la caleña al fútbol español.

Por otro lado, reveló la comunicación que tiene con esta jugadora, dejando claro que le hubiese gustado compartir camerino con ella: "le envié dos mensajes y me respondió. Yo nunca he jugado con ella porque en ese momento ya estaba vetada. No la conozco ni siquiera en persona, pero he visto todos los partidos".

Le puede interesar: [Video] Tiro libre y curva perfecta: reviven uno de los mejores goles de Yoreli en Italia

Tras todas estas declaraciones, Yoreli, que seguramente no estará con Colombia en el Mundial de este 2023, dejó ver su admiración por la delantera de 18 años, que seguramente también valora los pocos mensajes que ha recibido de una de las grandes referentes del país.