Para nadie es un secreto que Yoreli Rincón es una de las mejores jugadoras de Colombia, pero en los últimos años ha enfrentado un capítulo difícil de su vida que término dejándola por fuera de la selección.

Vea también: Alexia Putellas, mejor jugadora del mundo, habló del 'veto' en la Selección Colombia

Desde el principio se habló de un veto por parte de la Federación Colombiana de Fútbol y aunque los directivos siempre lo han negado, fue la misma jugadora santandereana la que se dedicó a demostrar que había sido totalmente excluida de las convocatorias.

Aunque parecía que este era un tema del pasado, hace pocas horas Yoreli habló con Q'Hubo y allí dio más detalles de lo difícil que le ha sido este duelo: "después de que a mí me vetaron de la selección, no hubo un solo acercamiento. Se supone que la selección Colombia es el mérito al deportista por su rendimiento, pero desde hace tres años se ha visto que a mí me han valorado extradeportivamente por unas declaraciones que dí".

Por otro lado, confesó que no se sintió respaldada por sus compañeras: "esto pasa porque no hay una unión de grupo. En el momento que yo alcé la voz se prometió un apoyo y cuando a mí me vetaron, no hubo alguien que alzara la voz y dijera que estaban recibiendo los beneficios por alguien que alzó la voz. De hecho, en algunas entrevistas, algunas de las compañeras aseguran que no hay ni un solo veto en la selección porque obviamente no puede jugar con su plato de comida, porque si lo aceptan corren peligro".

Pero después, dio a conocer que es en 2019 cuando llegan tres jugadoras que intentaron denunciar otras cosas y también quedaron por fuera: "Después se armó un grupo de Vanessa (Córdoba), (Natalia) Gaitán e Isabella (Echeverri) que tomaron la voz. También al final quedaron solas las tres y confidencialmente no aparecieron en una convocatoria".

Le puede interesar: [Video] Tiro libre y curva perfecta: reviven uno de los mejores goles de Yoreli en Italia

Aunque esto es un tema que le ha pasado factura desde sus sentimientos, Yoreli confesó que se sentía muy feliz e Italia y que poco a poco iba superando su veto, que le impedirá, seguramente, vivir el Mundial de Australia - Nueva Zelanda de este 2023 a pesar de haber sido la mayor asistidora de la Serie A el año anterior.