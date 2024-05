Yoreli le respondió a Cata Usme tras polémica por 'veto' en la selección Colombia

En las últimas horas, la selección Colombia femenina ha sido tendencia después de unas declaraciones dadas por la jugadora Catalina Usme, quien se refirió al supuesto veto a la jugadora Yoreli Rincón, que no ha sido convocada en lo últimos años.

"Nunca he escuchado de temas de vetos en la Selección Colombia. Yoreli Rincón hace rato no está en el proceso", fue lo que inició diciendo Usme a Deportes Sin Tapujos y desde entonces, han llovido miles de comentarios al respecto.

Asimismo, después aclaró: "A ver, yo creo que es un tema que no nos compete a nosotras. Yo nunca he oído un tema de vetos en Federación, es un tema que hemos hablado varias veces y creo que no nos compete. Hay un cuerpo técnico y una dirigencia que al final tiene que elegir a las jugadoras y nuestro rol es simplemente jugar".

La respuesta de Yoreli Rincón

Tras esta situación, no se hicieron esperar los comentarios, y una de las primeras en responder, antes de Yoreli Rincón, fue la exjugador Isabella Echeverri, quien también en su momento dijo que había sido vetada de la tricolor.

Echeverri respondió al trino con unos emojis riéndose y con eso dio a entender que no estaba de acuerdo con lo dicho por la exjugadora del América de Cali.