Yoreli Rincón fue víctima de robo en Bogotá

La futbolista colombiana Yoreli Rincón disfruta de sus vacaciones en el país después de haber terminado la temporada 2021/2022 como una de las jugadoras más destacadas de Sampdoria de Italia.

Sin embargo, en las últimas horas Rincón dio a conocer que fue víctima de la inseguridad en Bogotá, mientras realizaba un tour junto a su compañero de equipo, la italiana Cecilia Re.

A través de sus redes sociales, la futbolista le comentó a sus seguidores que sufrió un robo, por lo que perdió parte de sus pertenencias.

"La capital me recibió ayer, mejor dicho, en hora de la noche víctima de la inseguridad de la capital, si alguien recibió algún mensaje de WhatsApp o redes sociales NO ERA YO. También perdí todos mis contactos. A mí no me pasó nada. Yo estoy muy bien fue solo material".

Tras lo publicado, Rincón también compartió que viajó a Lima junto a su compañera de vacaciones, en donde seguirá disfrutando los días de descanso.