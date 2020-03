Tras las decisiones del PGA Tour, de suspender todos los eventos de todas sus giras a nivel mundial, el Masters de Augusta siguió los pasos de la mayoría de eventos deportivos del mundo y decidió aplazar su normal desarrollo de manera indefinida. En un comunicado publicado este miércoles, los directores del evento confirmaron la decisión y aseguraron que la misma seguirá siendo analizada en la medida en la que se desarrolle la situación.

"El miércoles 4 de marzo emitimos un documento en el que confirmabamos nuestras intenciones de realizar el Masters y todos las competencias realizadas alrededor del mismo. Desafortunadamente, los crecientes riesgos asociados con el contagio del coronavirus nos hacen tomar una decisión que realmente consideramos lamentable, así como la mayoría, pero que es lo más apropiado en estas circunstancias. Considerando las últimas informaciones de los expertos y sus análisis, decidimos posponer el Masters de Augusta, el Amateur Femenino y las finales de Chip y Putt que se realizan en nuestras instalaciones", aseguró el comité directivo de Augusta National Golf Club en un comunicado.

Teniendo esto en cuenta, la ausencia de eventos dentro del PGA Tour se extenderá por una semana más, pues, en principio la Asociación se había pedido una cancelación de los torneos hasta la primera semana de abril, cuando se disputa el Valero Texas Open, evento al que seguía el prestigioso Masters donde se esperaba la reaparición de Tiger Woods, último campeón.

Tomada esta decisión, los rumores indican que uno de los máximos eventos del golf mundial se realizaría en las primeras semanas de septiembre, aunque todo dependerá del desarrollo de la situación a nivel mundial, la cual ha ocasionado la cancelación de los torneos más importantes en todas las disciplinas, algo de lo que el golf no pudo escapar.

