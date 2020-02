José Miranda se convirtió en el primer ecuatoriano en jugar el Korn Ferry Tour

Aunque el Korn Ferry Tour, gira alterna del PGA Tour, ha abierto cada vez más sus puertas a nuevos integrantes, hasta el momento ningún ecuatoriano se había logrado clasificar para ningún torneo de la categoría. Sin embargo, este hecho cambió luego de que José Miranda, jugador del país vecino, llegó por invitación de la organización al Country Club de Bogotá Championship 2020, donde además de representar a su país e intentar conseguir su tarjeta del circuito, quiere demostrar que en Ecuador esta disciplina sigue creciendo.

Partiendo de esto y teniendo en cuenta que la máxima referente ecuatoriana del golf es Daniela Darquea, hablamos con José, quien nos contó cómo se siente en Bogotá y cómo consiguió su cupo para el certamen.

"Me he sentido muy contento de estar aquí en Colombia, representando a mi país en un evento tan importante como este, es algo grande para mí. Arranqué con una ronda de par, le pegué bastante bien a la pelota y aunque no entraron los putts, creo que todavía estoy metido en la pelea para hacer una buena vuelta mañana y superar el corte", asegura sobre su inicio en el certamen.

Continuando con la forma en la que llegó al torneo, José señala: "La invitación la conseguí a través de Daniella Andretta, ella trabaja en el Korn Ferry en Ecuador y me ayudó a conseguir este cupo. Por eso la verdad que estoy muy agradecido e intento disfrutar esto que estoy viviendo".

Luego, sobre lo que viene esta temporada, agrega: "Mis planes son disputar el PGA Latinoamérica, del que tengo estatus completo, así que la idea es estar ahí y ver lo que pasa". Y se refiere a un tema de salud que lo afectó hace algún tiempo: "Hace un par de años tuve una lesión grave del lumbar, todavía sigo recuperándome, algunas veces duele, pero espero poder manenterme así para continuar jugando de la mejor manera".

Y siendo el primer ecuatoriano en disputar un torneo del Korn Ferry Tour, así se siente: "Muy contento, la idea es empezar a hacer crecer esta disciplina en el país, algo que me parece muy importante porque allá en el país este es un deporte muy pequeño, por ese motivo espero que con los logros de nosotros y de Daniela (Darquea), el golf sigue creciendo a nivel de los juveniles y vengan muchos buenos jugadores".