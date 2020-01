Jose Vega sigue como líder del LAAC y podría hacer historia

El antioqueño José Mario Vega, con un total de 72 golpes (+1), este sábado, mantiene vivo el sueño de la primera victoria colombiana en el Latin American Amateur Championship, llegando a la ronda final en el liderato tras un nuevo día de acción en el campo de El Camaleón Golf en Mayakoba (México).

Vega embocó dos ‘birdies’ y tres ‘bogeys’ para alcanzar una sumatoria de 211 golpes (-2), 2 menos que los aportados por el argentino Abel Gallegos, su nuevo escolta al firmar 70 (-1) en el día. De obtener el triunfo, Jose Mario se quedaría con las invitaciones al Masters de Augusta y al British Open, dos de los cuatro ‘Majors’ del golf mundial.

El también colombiano Iván Camilo Ramírez, con el mismo +1 que Vega, ascendió a la tercera colocación acompañado por el chileno Gabriel Morgan Birke, los dos en 216 (+3). Ramírez, remató en alza tras una primera vuelta complicada, cerrando con dos ‘birdies’ en sus últimos tres hoyos y sumándose entonces al grupo final de juego para este domingo. ‘Ivancho’, primer líder de la semana, mantiene igualmente sus opciones de ir por la victoria, en su última presentación en esta competencia al estar cerca a pasar a las filas profesionales.

“Se sabía que hoy era el famoso ‘Moving Day’, los primeros diez hoyos fueron espectaculares, no la erré mucho. Del hoyo 11 al 14 tuve un poquito de fallo mental, me salí un poco de juego, pero me supe recuperar rápido. Creo que fue un 72 rápido, sólido. Me hubiera gustado terminar con par en el último hoyo pero en general fue una buena ronda”, comentó Vega.

El antioqueño actúa por primera ocasión en este Latin American Amateur Championship, certamen al que clasificó luego de retomar la competencia en 2018 tras algunos meses sin competir.

El bogotano Juan Francisco Mejía, con total de 233 golpes (+20), se quedó en la casilla 43, mientras que el también bogotano Daniel Faccini cayó al puesto 52 con 238 (+15).