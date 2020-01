Con la confianza por lo alto y un buen ritmo de competencia, este miércoles los ocho representantes colombianos presentes en el Latin American Amateur Championship cumplieron con la última ronda de práctica en El Camaleón Golf en Mayakoba (México), dejando lista la estrategia a aplicar desde este jueves.

Un recorrido complicado en el que no hay posibilidad para los errores, es el que se encontrarán los amateurs colombianos entre los que se destaca el santandereano Iván Camilo Ramírez, graduado de la universidad en diciembre de 2019 y un jugador que apunta al profesionalismo en 2020.

"Como siempre un torneo de muy alta talla, la verdad el campo está en perfectas condiciones, habrá que darle muy bien desde el 'tee', está bastante cerrado y el viento lo hace más difícil, pero creo que si se le da bien y se juega desde el 'fairway' se hace bastante manejable", aseguró el experimentado Ramírez, el más veterano de la delegación colombiana y quien se muestra como máximo favorito.

"Terminé la universidad en diciembre y el objetivo era prepararme para este torneo y jugar mi mejor golf en enero así que he hecho la preparación bien y todos los torneos que he jugado no solo ha sido preparación sino también buena competencia. La Palmer Cup y The Spirit son eventos muy buenos con jugadores de buena alta calidad”, completó el jugador de Bucaramanga.

El también santandereano Juan Camilo Vesga, que disputa su segundo Latin American Amateur Championship en este 2020, llega mostrando crecimiento en su desempeño en el campo. "Creo que la oportunidad de competir por un lugar en esos torneos (Open y Masters) es increíble para nosotros. Nos motiva y ahora nos presiona más. Hay que tratar de tomarlo de manera positiva, jugar lo mejor posible y divertirnos", declaró.

Uno de los que debutará en esta ocasión es el antioqueño Simón Correa, jugador juvenil pero que a nivel nacional ha demostrado buena experiencia. "Me siento muy afortunado por poder tener esta oportunidad, la expectativa es la verdad gozarme el torneo y esperar que las cosas fluyan. Definitivamente va a entrar en juego mucho la paciencia porque el viento durante toda la semana se va a mantener y eso va a complicar las cosas", afirmó.

El antioqueño José Mario Vega será el primero de los jugadores nacionales en salir al campo, seguido en el turno de la mañana por Daniel Faccini, quien superó un contratiempo de salud que lo complicó para la ronda de práctica del martes, y luego de quien aparecerán Correa y Santiago Bustamante. En la tarde será el turno a Santiago Chamorro, Ramírez, Vesga y Juan Francisco Mejía.