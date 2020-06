María José Uribe no piensa volver al golf estadounidense en los próximos meses

En medio de las especulaciones respecto a la posible reapertura del golf, disciplina en la que María José Uribe cumple con los requisitos para ser considerada como jugadora de 'alto rendimiento', la santandereana espera con paciencia por su regreso a las canchas y, aunque el LPGA disputará sus primeros eventos en los próximos días, ella parece dispuesta a resignar su participación en dichos torneos.

"Son sentimientos encontrados, obviamente queremos volver a practicar pero, para mí, esa no es la prioridad en este momento. Nos mandaron primero a los de ‘alto rendimiento’, todavía no tenemos una fecha, pero va a ser muy difícil en un país como Colombia abrir un club para una o dos personas en cada ciudad, así que lo veo bastante complicado", aseguró la mejor golfista colombiana de la actualidad en declaraciones a Nación Golf.

Luego, refiriéndose a sus planes para los próximos meses, Uribe añadió al mismo medio: "La prioridad es mi salud. El LPGA nos va a mantener el estatus, así que por ahora no tengo ningún plan de ir a competir en los torneos de julio que son los primeros y más adelante reevaluaré la situación pero quiero ver primero cómo salen las cosas en Estados Unidos, donde no se tomaron las cosas muy seriamente y, al no tener seguro allá, no me quiero arriesgar, así que esperaré los primeros torneos, veré cómo se maneja la situación y después, en agosto o en septiembre, decidiré".

A la espera de la apertura de los campos y de cómo se lleva el protocolo del golf en el país, son varios los jugadores que esperan una respuesta, mientras que hay cientos de profesionales que esperan la reanudación definitiva para poder conseguir algunos ingresos.