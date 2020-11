¿Uno de los mejores tiros de la historia o suerte?: Dilema por hoyo en uno de Jon Rahm

El prodigioso golpe del golfista español Jon Rahm deslizando la bola sobre el agua y luego por el césped hasta embocarla en el hoyo ha llevado a la prensa belga a calificarlo como "uno de los golpes más bonitos de la historia".

"El golfista español se regaló uno de los golpes más bonitos de la historia de la disciplina el día de su 26 cumpleaños, mientras se entrenaba y reconocía el recorrido del Masters de Augusta", resume la radiotelevisión pública francófona de Bélgica RTBF, que ha llevado la hazaña a la portada de su edición digital.

Lea también: Masters de Augusta: cómo y dónde ver el torneo ONLINE EN VIVO

From pond to pin! Rahm skips to a hole-in-one on No. 16 at #themasters pic.twitter.com/JNNPWgW9OP