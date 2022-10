Nicolás Echavarría, cuota colombiana en el Bermuda Championship del PGA Tour

El golfista colombiano Nicolás Echavarría está listo para disputar una nueva edición del Bermuda Championship, certamen que hace parte del calendario del PGA Tour, y el cual será el tercero en el que participe el antioqueño.

Echavarría ya ha disputado las rondas iniciales del Fortinet Championship y el Sanderson Farms Championship, pero no ha logrado superar los respectivos cortes, por lo que tampoco ha podido sumar puntos para la clasificación de la FedEx Cup.

“Han sido dos eventos de los que he sacado buenos aprendizajes más allá de que no he pasado el corte que era el objetivo primordial. Sin embargo, tengo la cabeza en lo que viene y estoy seguro de que esto hace parte de todo lo que significa llegar al PGA Tour, por eso espero revertir esta situación aquí en Bermuda”, aseguró.

El golfista colombiano iniciará su participación en el Bermuda Championship el jueves 27 de octubre sobre las 12:10 del medio día. Su segunda aparición será el viernes 28 a las 7:30 de la mañana. Echavarría compartirá ronda con los estadounidenses Brent Grant y Caleb Surrat.

Camilo Villegas también disputará el Bermuda Championship

Además de Nicolás Echavarría, Colombia también estará representado por el experimentado Camilo Villegas, quien hará su debut en la temporada de la PGA.

Premios del Bermuda Championship

El Bermuda Championship entregará una bolsa de premios de 6.5 millones de dólares entre los jugadores que superen el corte. 1.7 millones serán para el ganador del torneo.