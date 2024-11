Nicolás Echavarría terminó en el top 10 del World Wide Technology del PGA Tour

Nicolás Echavarría cerró otra gran semana de competencia este domingo en Los Cabos, México, lugar en el que el golf colombiano ha tenido un papel protagónico los últimos dos años gracias a las actuaciones de Camilo Villegas en 2023 y, ahora, del mencionado Nicolás, quien se quedó en el top diez del World Wide Technology Championship con un total de 271 golpes.

Echavarría llegó a tierras aztecas luego de sumar su segundo título en el PGA Tour, luego de coronarse en Chiba, Japón, donde se quedó con el Zozo Championship y se metió a la historia del golf colombiano como el segundo jugador del país con más victorias en la máxima gira del golf mundial.

Sin embargo, el objetivo del antioqueño estaba fijado en lograr otra buena actuación para meterse entre los 60 mejores de la FedEx Cup, meta a la que se acercó luego de estas cuatro rondas en las que mostró lo mejor de su golf y demostró que está para grandes cosas en el circuito.

“Me voy muy contento, si me hubieran dicho que iba a terminar en el sexto puesto al inicio de la semana, lo hubiera firmado, sin embargo, me voy feliz por los hoyos que jugué y por la forma en la que le pegué a la pelota, esto es parte del golf, no todo le puede salir a uno de la manera en la que lo espera”, aseguró Nicolás al finalizar su ronda.

“Había mucha gente empatada al final de la ronda, tocaba ganarle al campo, así que muy contento de la forma en la que terminé. Todo lo ocurrido son buenos síntomas de lo que se está haciendo, se vienen haciendo muy bien las cosas y me gusta el campo que viene la próxima semana, así que hay que seguir haciendo las cosas como las vengo haciendo”, sentenció el colombiano.

El próximo reto de Echavarría será el Bermuda Championship, penúltimo evento de la temporada que, en 2023, marcó la quinta victoria de Camilo Villegas en el PGA Tour y que, sin duda, trae muy buenos recuerdos para el golf colombiano.