Nicolás Echavarría logró su quinto top 10 del año y se acerca al PGA Tour

El golfista colombiano Nicolás Echavarría termino en la séptima posición del Memorial Health Championship, torneo del Korn Ferry Tour que se disputó en el campo del Panther Creek Country Club, ubicado en Illinois, al oeste de Estados Unidos.

Con este resultado, Echavarría logró su quinto top 10 de la temporada 2022 y mantiene vivo su sueño de ganarse un lugar en el PGA Tour el próximo año.

El colombiano terminó las cuatro rondas por debajo de los 70 golpes, por lo que ascendió al puesto 34 del ranking anual del Korn Ferry Tour y quedó a ocho lugares de lograr un boleto para el PGA Tour.

Echavarría busca una casilla en los 25 mejores golfistas de la temporada regular para recibir la tarjeta del PGA Tour en el 2023, en donde compartiría con los también colombianos Juan Sebastián Muñoz y Camilo Villegas.

“Tuve una gran semana y un torneo al que llegué descansado, fresco y con buena energía, eso se tradujo en un buen final de ronda durante los 4 días, algo que me pone muy contento Cada vez me siento más cómodo estando en la parte alta del tablero y ahora el objetivo está en tener buenas semanas en lo que queda de la temporada regular, siendo agresivos con el juego y dándolo todo como siempre lo he hecho”, afirmó el golfista colombiano al término del Memorial Health Championship.

La próxima competencia de Nicolás Echavarría será el Price Cutter Charity Championship en el estado de Missouri, el cual entrega una bolsa de premios de $750.000 dólares.