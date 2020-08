Nuevo ránking mundial de golf: Jon Rahm solo duró dos semanas como líder

Catorce días ha permanecido el español Jon Rahm al frente de la clasificación mundial de golf, en la que este lunes cedió su puesto al estadounidense Justin Thomas, vencedor del torneo FedEx St. Jude Invitational del PGA Tour, en el que el jugador de Barrika estrenaba número uno mundial.



Era el tercer éxito de la temporada para Thomas, que se pone al frente de la lista con una media de puntos de 9.00 frente a los 8.88 de Rahm, ahora segundo en el ránking por delante del norirlandés Rory McIlroy (8.40)

Rahm, el segundo español que a lo largo de la historia había escalado hasta la cima de la clasificación mundial -tras Severiano Ballesteros-, estrenó su rango y lo perdió en el mismo torneo de Memphis, en el que terminó en el puesto 52 con 281 golpes en total, uno sobre par.



El 19 de julio pasado Rahm ganó el torneo Memorial del PGA Tour y se puso al frente de la clasificación mundial, a sus 25 años. Arrenataba el primer puesto a Rory McIlroy, quien había estado como número 1 del mundo 106 semanas, la tercera mejor marca de toda la historia, sólo superado por el estadounidense Tiger Woods (683) y el australiano Greg Norman (331).



Ballesteros había hecho historia el 27 de abril de 1986 cuando alcanzó el número uno. Conservó la posición durante cinco meses seguidos, y después la recuperó en otras cuatro ocasiones hasta completar 61 semanas, la sexta mejor marca de todos los tiempos.



El nuevo líder, Justin Thomas, de 27 años, es el tercer jugador más joven en los últimos 60 años en alcanzar 13 victorias en el Tour, solo por detrás de Tiger Woods y Jack Nicklaus.



El jugador de Goshen (Kentucky), que ya había ganado el torneo St.Jude Invitational en 2018, y fue número uno del mundo el 13 de mayo de 2018, es el vigésimo primer estadounidense que lo logra desde que se estableció la competición mundial en 1986.

Thomas se declaró satisfecho por su vuelta a la cima en plena crisis derivada por al pandemia del nuevo coronavirus.



"Significa mucho, especialmente con la forma en que me sentí al lograrlo. En el pasado, he luchado por venir desde atrás. Aprendí de eso en el torneo Colonial. Siento que realmente me reencontré con mi mejor juego desde entonces", destacó.



-- Los diez primeros del ránking mundial de golf:



.1. Justin Thomas (USA) 9.00



.2. Jon Rahm (ESP) 8.88



.3. Rory McIlroy (NIR) 8.40



.4. Webb Simpson (USA) 6.99



.5. Dustin Johnson (USA) 6.93



.6. Brooks Koepka (USA) 6.69



.7. Bryson DeChambeau (USA) 6.00



.8. Patrick Reed (USA) 5.86



.9. Adam Scott (AUS) 5.58



10. Patrick Cantlay (USA) 5.52