Phil Mickelson habló de la posibilidad de jugar el Champions Tour

Aunque para los jugadores de golf, luego de cumplir los 50 años, se hace complicado competir con las distancias que alcanzan los más jóvenes, uno de los golfistas históricos de la actualidad, Phil Mickelson, aseguró que todavía no piensa dejar las filas del PGA Tour para pasar a la categoría de 'veteranos' el Champions Tour, a la que podría acceder a partir de la próxima temporada, teniendo en cuenta que está muy cerca de cumplir los 50 años.

"Cuando deje de golpear bombas (buenos golpes de salida), jugaré el Champions Tour. Todavía tengo velocidad, aún así, no hay razón para que no pueda jugar aquí. Golpeo la pelota lejos. Por lo general, cuando los muchachos llegan a los 40 años retroceden, yo tuve cinco, seis millas por hora más de velocidad de cabeza de palo el año pasado. Un poco de compromiso en el gimnasio, un poco de ética de trabajo y de repente no hay razón para que físicamente no pueda hacer hoy lo que hice hace 15, 20 años, de hecho, estoy haciendo más", sentenció el golfista en rueda de prensa.

Posteriormente, teniendo en cuenta que va a hacer su debut en la temporada en el American Express: "La comprensión de lo que el juego del golf significa para mí, lo competitivo que soy y cuánto prospero en ese desafío me ha afectado y ha llevado a una mayor ética de trabajo, un mayor compromiso con la salud física, el bienestar y una mayor calidad de vida. Pero también disfruto este desafío. Así que tengo curiosidad por ver cómo van los primeros seis meses".

Finalmente completó su respuesta respecto a lo que viene para él en el futuro: "Luego comenzaré a sopesar algunas decisiones. Pero existe la posibilidad de que si hago lo que espero, pueda terminar compitiendo por años aquí. Y existe la posibilidad de que tal vez esté equivocado en mi pensamiento y que deba mudarme. Pero mucho se decidirá o se verá en los primeros seis meses, porque siento que estoy listo para jugar".

Mickelson ha ganado cinco títulos grandes, tiene un extenso palmarés en el PGA Tour y es uno de los jugadores que ha marcado la historia de la gira golfística más importante del mundo en la actualidad.