Jesús Amaya, una ‘Estrella’ que por primera vez se verá en el US Open Senior de golf

“Algunos golfistas que juegan en el Tour y no están clasificados para este evento, tienen que ir y jugar la qualy igual que yo. Muchos no lo logran, la competencia es muy difícil. Estuve mirando y para ese evento, juegan más de 4 millones de jugadores para 99 cupos en todo Estados Unidos. Entonces, el porcentaje es muy bajito”, añadió Amaya, dando una dimensión de lo que fue haber conseguido el cupo al US Open Senior en este 2023.

Para meterse entre los que disputarán el torneo, lo hizo a lo grande, siendo puntero de una de las eliminatorias que se disputaron; allí hizo una ronda con cinco ‘birdies’ y tan solo un bogey, para quedarse con una de las cuatro casillas directas.

“Voy a estar compitiendo en un gran campo, muy difícil. Muy seguramente con ‘greenes’ muy rápidos, duros; el ‘rough’ va a ser una parte fundamental, estará muy alto y hará mucho más difícil jugar. El objetivo es, como muchos, querer ganar y estar arriba lo más que se pueda. Ese será el objetivo. Ya miraremos, paso a paso, qué se va dando”.

* Con la colaboración de Nación Golf