Tres colombianos superaron el corte del Country Club de Bogotá Championship

Tras la segunda jornada de competencia en el Country Club de Bogotá Championship 2020, tres colombianos consiguieron superar el corte, entre los cuales sobresale Camilo Villegas (-12), quien se mantiene de líder tras los primeros 36 hoyos disputados y ha demostrado una solidez que muy pocos han mantenido en estos dos días en los que el tablero de posiciones se ha movido y ha variado notablemente.

Camilo, quien durante la primera jornada firmó la mejor ronda, en lo corrido de la competencia en el campo 'Fundadores', se enfrentó a un desconocido 'Pacos y Fabios' durante el viernes y supo jugar de manera inteligente para evitar errores que le pudieran costar golpes, aprovechando sus oportunidades para 'birdie' y apuntando a un resultado favorable para afrontar lo que le venía el fin de semana.

Los otros dos colombianos que superaron el corte fueron David Vanegas (-4) y Nicolás Echavarría (-4), con rondas muy diferentes. David terminó su ronda con dos 'bogeys' y dos 'birdies' para firmar un 70 que lo dejó al borde del corte, accediendo a un fin de semana en el que apunta a mejorar su posición. De otro lado, Nicolás tuvo una buena ronda, tras terminar bajo par el jueves, aprovechó las oportunidades que le quedaron y mostró más comodidad en el campo largo del Country Club de Bogotá.

Afuera del corte se quedaron Santiago Rivas (-3), quien falló por un golpe y no pudo embocar el 'birdie' del hoyo 18 del campo 'Fundadores'; Marcelo Rozo (E), quien tuvo una buena ronda en 'Pacos y Fabios' pero esto no le alcanzó tras un complicado inicio; Santiago Gómez (+1), quien tuvo una mala jornada; y Joaquín Cabrera (+4), quien en su condición de amateur sumó otra buena experiencia y, aunque sabe que no apunta al profesionalismo, sigue demostrando su talento tras una ronda en par cancha durante el segundo día.

Así quedaron ubicados los colombianos luego del corte de este viernes:

T1. Camilo Villegas (-12)

T60. David Vanegas (-4)

T60. Nicolás Echavarría (-4)