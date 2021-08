- ¿Cuál fue su motivación?

"Ha sido un reto muy lindo. A Akira Toriyama, el creador de Dragón Ball, le preguntaron en su momento qué era lo que lo motivaba a ilustrar, él respondió que darles felicidad a los niños inicialmente. Mi formula, en cambio, es hacer felices a los adultos, porque la gran mayoría de los deportistas que he dibujado han sido de un rango mayor a un infantil".

- ¿Cómo es su proceso para dibujar?

"Siempre he trabajado en lápiz y papel; la técnica después es pasarlo a un scanner y ya trabajarlo con programas digitales. También tengo la oportunidad de trabajar con una tabla digitalizadora. Yo le pido permiso a cada deportista y ellos me envían su foto. Con base a esa imagen yo creo una propia composición y comienzo el arte de los deportistas”.

- Sobre el trabajo de Inclusión con el comité Paralímpico, pues hizo la portada de la revista oficial…

"Empecé muy anónimo con ocho deportistas Paralímpicos. Por eso el mismo Comité Olímpico publicó eso en sus redes. Un día la esposa de un atleta me contactó y me preguntó que cuánto cobraba. Te cuento algo, yo a ningún deportista le he cobrado, lo hago por una pasión. A través de este primer deportista empecé a empaparme de los demás y me di más a conocer".

- ¿Cuál es el dibujo que más le gusta?

"Desde pequeño he sentido que todas las ilustraciones son como un pequeño hijo, llamémoslo así. Todas tienen una obra de trabajo, una dedicación... evidentemente hay transición en cada una. Todas me parecen muy chéveres, a cada personaje trato de imprimirle un poco de su esencia. A los que me ha costado un poco dibujarlos son los deportistas que están acompañados por una bicicleta o en silla de ruedas; esto es otra dedicación”.

- ¿Qué viene para su futuro?

"Desde el año pasado este proyecto se empezó a extender porque desde México me escribió el deportista Samuel Gurria, él práctica lucha grecorromana; de Chile me escribió un deportista Paralímpico, su nombre es Teddy Alexander. Ellos muy entusiasmados me preguntaron por el trabajo porque en su país no se estaba haciendo. A través de esa iniciativa hice a un abanderado de cada país, entonces en estos momentos he avanzado con 15 ilustraciones de diferentes deportistas del mundo".

- ¿Qué le dicen en el Comité Paralímpico de Colombia?

"Ellos están muy entusiasmados con esta iniciativa. Se interesan en vestir a los deportistas con sus camisetas personalizadas, tanto en la espalda como en el frente. Los deportistas versión anime en Japón. Esto es muy interesante para los mismos japoneses... ver la mezcla del anime y el deporte".

ALGUNOS DE LOS TRABAJOS DE CARLOS JAIME ROCHA: