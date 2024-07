Colombia consigue marca inédita en su historia en los Olímpicos

La colombiana Luisa Blanco tuvo su debut olímpico este domingo en los Juegos de París 2024 y, a sus 22 años años, hizo historia al clasificarse a las finales de la modalidad 'all around' de gimnasia artística. Así las cosas, ella se convierte en la primera colombiana en llegar a esa instancia de gimnasia artísticas en las más grandes justas deportivas.

Nacida en Estados Unidos y de padres colombianos, Blanco tuvo un acumulado de 51,698 puntos. Pese a que había quedado inicialmente en el puesto 30, logró escalar al 24 y quedarse con el último cupo. Esto gracias a que, por reglamento, solo se pueden clasificar a las finales dos atletas por cada delegación nacional.

Antes de que se definiera su paso a las finales, la joven de 22 años declaró, citada por la agencia EFE, que una puntuación no definiría su carrera: "No me gusta ver la puntuación ni dónde quedo porque, si yo me siento satisfecha con mi trabajo, eso es lo que más importa", declaró, después de la ronda de cuatro aparatos.

"Las personas que me quieren me van a amar aunque me caiga diez veces de la viga, pero sería un honor estar en la final", añadió.

"No soy de puntajes. Veo y digo 'ok', pero no definen quién soy. Luisa Blanco es una mejor amiga, es una hermana, es una hija, alguien que siempre va a estar para ayudar a las personas", aseguró. "Hoy disfruté de representar al tricolor, de dar lo mejor de mí en este escenario, sin enfocarme en una puntuación. Vivo todo a día".

Luis Blanco compite en la liga universitaria estadounidense y vive en Alabama, Estados Unidos. Se clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024 gracias a su participación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, a donde llegó como suplente.