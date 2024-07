EN VIVO: Colombia Vs Nueva Zelanda, Juegos Olímpicos París 2024

Colombia Vs Nueva Zelanda, fecha, hora y dónde VER EN VIVO este domingo 28 de julio

El partido entre Colombia y Nueva Zelanda por la segunda fecha del fútbol femenino de los Juegos Olímpicos se disputará este domingo 28 de julio a partir de las 10:00 de la mañana, hora colombiana. El encuentro se podrá VER EN VIVO por el Canal RCN, Claro Sporte y también tendrá seguimiento por Antena 2.

Más horarios:

Colombia: 10:00 A.M.

Argentina, Uruguay y Brasil: 12:00

Venezuela y Paraguay: 11:00 A.M.

Estados Unidos PT: 7:00 A.M.