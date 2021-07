Daniel Felipe Martínez explicó por qué no va a los Juegos Olímpicos de Tokio

Dura baja se confirmó para la prueba de ruta en los Juegos Olímpicos de Tokio. El pedalista de Team Ineos, Daniel Felipe Martínez, no podrá estar en con Colombia para la competencia por su positivo en la prueba de Covid-19, pese a haber tenido el virus hace más de un mes.

Según lo que explicó el ciclista, la prueba más reciente que se practicó de PCR para poder viajar a Tokio arrojó nuevamente un resultado positivo y por esto no puede ingresar al país asiático para las competencias programadas.

"Ya no tengo Covid, lo tuve hace mes y medio, estuve 15 días en cuarentena; lo pasé, lo superé, pero quedan todavía restos de proteínas que son sensibles cuando se hacen pruebas PCR y por eso esto todavía sale positivo", dijo Martínez.

Daniel Felipe Martínez aseguró que a pesar de exponer el caso ante el Comité Olímpico Colombiano no ha tenido respuesta, teniendo en cuenta las valoraciones médicas recientes.

"Allá están muy estrictos y con esta prueba no puedo ingresar al país, me toca quedarme en la casa. Ya hicimos todas las averiguaciones con el COC, pero no he tenido ninguna respuesta así que bueno, me quedo acá preparando los próximos objetivos con el equipo, como son la Vuelta a España y otros compromisos", dijo el colombiano.

El pedalista envió la mejor energía para el resto de sus compañeros que sí podrán estar en esta competencia, esperando buenos resultados para la delegación.

Finalmente, el ciclista hizo un llamado para que haya mayor responsabilidad con los ciclistas en la vía, esto luego del fatal accidente que le arrebató la vida al joven Julián Esteban Gómez de 13 años cuando entrenaba en carreteras de Cundinamarca.

"Hago también un llamado de atención a todos los conductores para que seamos responsables todos en la carretera y nos nos creemos dueños de la vida de otros. Yo como ciclista en Colombia he tenido experiencias negativas con conductores de carros grandes", finalizó Martínez.

Daniel Felipe Martínez, tras su destacada participación en el Giro de Italia, estará con su equipo en la Vuelta a España esperando conseguir un nuevo título para la escuadra inglesa en la que también está Egan Bernal.