Definidos los cuartos de final del fútbol femenino en los Juegos Olímpicos

Este martes se cumplió la última jornada de la fase de grupos del torneo femenino de fútbol que dejó definidos los equipos que estarán disputando los cuartos de final el próximo 30 de julio en llaves de ’mata-mata’ de estos olímpicos.

Los resultados de la última jornada dejaron como ganadores a Suecia, Japón, Holanda y Brasil, todas estas selecciones que lograron confirmar su boleto directo a la ronda de cuartos de final que arranca el viernes de esta semana.

Precisamente en la última jornada de la fase de grupos, los resultados fueron: Empate sin goles entre Estados Unidos y Australia, victoria 2-0 de Suecia ante Nueva Zelanda, empate a un gol entre Gran Bretaña y Canadá, victoria de Japón ante Chile con un marcador final de 1-0.

La goleada de la fecha llegó por cuenta de Países Bajos que superó 8-2 a China en el último juego de esta fase de grupos y finalmente Brasil consiguió derrotar por un tanto a cero al equipo de Zambia que llegaba a este torneo femenino por primera vez.

Con estos resultados, los cuartos de final quedaron definidos de la siguiente manera: Gran Bretaña vs Australia y Suecia-Japón por la parte superior del cuadro, mientras que Holanda vs Estados Unidos y Brasil vs Canadá por la inferior.

Sin lugar a duda el cuadro más importante será el enfrentamiento entre Estados Unidos y Países Bajos que revive la final del Mundial femenino de Francia 2019 que terminó entregándole el título a las norteamericanas.

Estos duelos serán el próximo viernes 30 de julio y quedaron programados de la siguiente manera: Canadá vs Brasil a las 3:00 a.m. hora de Colombia, Gran Bretaña vs Australia a las 4 a.m., Suecia vs Japón a las 5:00 a.m. y finalmente Países Bajos vs Estados Unidos a las 6:00 a.m.