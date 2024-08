Dura confesión de Mariana Pajón tras los Olímpicos: “Era casi un objetivo militar”

Ya han pasado varios días desde que Mariana Pajón quedó eliminada de la final del BMX femenino de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La colombiana ha tenido tiempo para reflexionar y sacar sus conclusiones sobre por qué quedó fuera de la instancia definitiva en las justas que se llevan a cabo en territorio galo.

Y es que la doble medallista de oro tuvo un triste final en el último heat de eliminación de las semifinales con la australiana Lauren Reynolds, una rival directa por pasar a la final. Sobre este hecho se refirió la deportista antioqueña y no tuvo reparo en señalar que se convirtió en un ‘objetivo militar’ de su rival.

“La verdad, estaba partiendo muy bien, la salida estaba muy buena, estaba haciendo los mejores tiempos abajo, estaba en forma. Pero la australiana lo único que tenía que hacer era ganarme a mí para poder clasificar a la final y yo era casi un objetivo militar”, le dijo Pajón a CNN en español.

Pese a lo anterior, Mariana Pajón de alguna manera comprendió lo que pasó en ese heat de eliminación con Reynolds. Incluso señaló que lo sucedido en la caída no tuvo mala intención por parte de la competidora oceánica.

“No fue de mala intención, es una gran corredora, simplemente quieres pasar. Somos ocho leonas como si hubiéramos estado hace rato sin comer, tenemos mucha hambre y hay carne fresca en la meta. Es la que pase primero y así son las cosas”, explicó.

Hablando sobre su futuro en una entrevista con CNN en Español, Mariana no quiso apresurarse a señalar cuál podría ser su decisión sobre si volverá a unos Juegos Olímpicos.

“Tengo como muchos sentimientos encontrados, estoy feliz porque llegué hasta acá, porque no fue fácil, ni se imaginan cómo fue este camino, demasiado dolor; por un momento, dije que no me merecía tanto dolor, pero a mí esto me encanta y por eso estoy aquí”, manifestó, pensando en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.