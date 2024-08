Mariana Pajón tomó decisión tras Juegos Olímpicos: Fin de una era

Momento amargo se vivió en la tarde de este viernes 2 de agosto después de que Mariana Pajón quedara eliminada de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La colombina, que ya se puso en varias ocasiones en un podio olímpico, se quedó por fuera en semifinales y acabó con todos los sueños de su equipo y de los aficionados.

Tras este hecho, y como era de esperarse, Pajón habló con los medios de comunicación y allí dejó en duda su continuidad en el BMX.

Es importante decir que la colombiana, más allá de dar a conocer su salida de este deporte, abrió la opción de seguir montando bici, pero en otra disciplina, al menos eso se interpreta de sus palabras.

"Me encanta la bici. Vamos a ver en cuál bici sigo, pero me encanta. Por ahora, voy a descansar un poquito, pero esto a mí me encanta", dijo Mariana.

Así las cosas, no es claro si se dedicará a otro deporte, pero seguramente tiene ya algunos planes con los que podrá continuar vinculada al deporte internacional.

Se hace necesario tener en cuenta que hace un par de años, más exactamente en el 2017, Mariana compitió en la prueba por equipos femenino de ciclismo de pista en unos Juegos Bolivarianos y Colombia se quedó con el oro, por lo que cabe la posibilidad que vuelva a esta disciplina.