Mariana Pajón no lo podía creer: "Pensé que ya estaba en la línea de meta"

Lo de Mariana Pajón en el BMX de los Juegos Olímpicos de París, Francia 2024 no salió de la mejor manera. La ‘Reina del BMX’ no pudo en el último heat, después de que en el primero y en el segundo fue quinta y tercera. En la última, necesitaba por lo menos quedar en el podio para clasificar a la final sin tener que hacer cuentas de sumatorias, pensando en una mínima posibilidad de disputar una medalla.

A Mariana Pajón no le alcanzaron los resultados finales, y cayó eliminada sufriendo una caída en la última vuelta, la que la hizo terminar en los últimos puestos en dicho heat. Una vez finalizó la competencia y se consumió la salida de la representante de Medellín, Mariana habló sobre lo que fue su participación en la justa olímpica.

En medio del llanto y sufrimiento por, “no poder llevar a Colombia al lugar que se merece”, Mariana Pajón priorizó en qué falló en la última vuelta que la condicionó para perder la posibilidad de meterse a la final. “Esto es así yo lo di todo, aguanté lo que más pude para representar al país, para dejarlo en lo más alto, bueno a veces se da, a veces no. De cuatro, tres no es mal, pero dejé el alma”, mencionó la bicicrosista.

PORQUÉ QUEDÓ ELIMINADA MARIANA PAJÓN EN LOS OLÍMPICOS

Sin duda alguna, con dos vueltas positivas para la representante de Medellín, Mariana Pajón analizó lo sucedido, “las dos primeras vueltas fueron muy constantes. Estaba haciendo los mejores tiempos, mi cuerpo estaba, estaba la potencia, la agresividad, nunca pude leer bien la primera curva la verdad. Tengo que ver bien porque yo pensaba que yo estaba ya en la línea cuando entraron demasiado fuerte. Pero bueno, así es esto si no tuviéramos carrilcitos hasta la meta”.

Posteriormente, ente lágrimas, pidió perdón a Carlos Mario Oquendo, ex bicicrosista profesional ya retirado y a Colombia, “sabes que gracias a ti y a toda Colombia. La verdad disculpen, lo di todo con el corazón por ustedes. Lo que más me animó fue ponerme este uniforme nuevamente y les digo que si estoy aquí es para representar a Colombia de la mejor manera y ponerlo en lo más alto. Di el corazón y el alma”.