El COI aportará personal médico si en los Juegos Olímpicos se necesitan

La organización de los Juegos Olímpicos de Tokio es "un ejercicio formidable de solidaridad" y una prueba de ello es que el COI está dispuesto a aportar personal médico de apoyo, propio o de sus organismos deportivos asociados (comités nacionales o federaciones) "si y solo si es necesario", anunció Christophe Dubi, director ejecutivo del COI para los Juegos.



Tras una reunión de la Comisión Ejecutiva del organismo, en la que el comité organizador de Tokio 2020 presentó un informe, Dubi dijo que "no hay un número concreto" de médicos, enfermeros o personal de apoyo que estén ya preparados, sino que su necesidad "hay que decidirla con los organizadores".



"Nosotros estamos listos para ayudar y para proporcionar el personal que haga falta", añadió el directivo suizo. "Muchas instituciones y comités olímpicos nacionales ya han ofrecido su ayuda".

Le puede interesar: Gamero: el partido ante Junior se da en "un mal momento" para Millonarios



Del mismo modo, sobre los colectivos locales que podrían beneficiarse las vacunas de Pfizer que facilita el COI (voluntarios, trabajadores, prensa), Dubi señaló: "No nos corresponde recomendar (qué colectivos), pero sí ayudar si se nos necesita".



La junta ejecutiva del comité organizador señaló este martes que sigue trabajando en asegurarse el personal médico necesario durante los Juegos. Hasta ahora se han cubierto en torno al 80 % de las necesidades diarias, que se estiman en unos 230 médicos y 310 enfermeras.



La semana próxima se editará la tercera y última versión de las guías sanitarias que regularán la participación en los Juegos, confirmó el director ejecutivo del COI, quien se mostró seguro de que despejarán muchas dudas expresadas por representantes médicos internacionales o por la propia población japonesa.



"Desde el principio hemos trabajado con todos los expertos posibles. Entiendo por qué llegan esos comentarios, pero se basaban en la versión preliminar de las guías. La tercera versión será mucho más concreta en cuanto a los test, a las reglas de cada deporte... Pero si hay más comentarios de los expertos, los tendremos en cuenta. No hay recomendación que no examinemos. Todo lo que se plantee tendrá su respuesta", aseguró Dubi.



La presencia de público local en los estadios es un asunto pendiente sobre el que no se tomará una decisión hasta "finales de junio", precisó.



Dubi informó de que 8.500 deportistas ya han sellado su clasificación para los Juegos de Tokio, entre los alrededor de 10.900 que participarán.



Diecisiete deportes ya han completado su proceso. Solo un 4 % de los deportistas aún están pendientes de competir para clasificarse.

Vea también: Ya habría fecha para la Superliga entre América y Santa Fe en Estados Unidos



Entre los clasificados, en torno al 80% están vacunados.



"Vamos a entrar en contacto con todos y cada uno de los comités nacionales y de los deportistas. El esfuerzo continúa para aumentar ese porcentaje antes de que llegue el plazo límite", dijo Dubi.



El Comité Olímpico Español (COE) informó hoy de que los deportistas de su delegación ya han comenzado a recibir la segunda dosis y de que el COI "repondrá las vacunas empleadas por el Gobierno de España para inmunizar a la familia olímpica".