Gamero: el partido ante Junior se da en "un mal momento" para Millonarios

Millonarios jugará este jueves 10 de junio las semifinales de la Liga Betplay ante Junior en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El equipo de Alberto Gamero tendrá su primera prueba de fuego en el calor atlanticense. Un buen resultado sería el objetivo, pensando en el encuentro de vuelta en Bogotá.

Aunque el cuadro ‘embajador’ lleva algo más de un mes sin actividad profesional, Gamero dejó ver que en Millonarios han estado “entrenando normal, muy enfocados en ese partido de Junior. Para nadie es un secreto que nos coge en un momento donde no lo esperábamos con jugadores lesionados, pero estamos mentalizados. Queremos ir a Barranquilla a sacar un resultado importante".

Le puede interesar: Malas noticias en Millonarios: pruebas PCR arrojaron 4 positivos antes de enfrentar a Junior

Y es que según el timonel azul, este partido se da en un momento duro, ya que tendrán varias bajas en la recta final. Kliver Moreno no estará por la lesión sufrida ante América en el compromiso de vuelta; Juan Pablo Vargas se encuentra con la Selección de Costa Rica; a Emerson Rodríguez le falta pagar una fecha de sanción, además de cuatro casos positivos por Covid-19. Juan Carlos Pereira, Elvis Perlaza, Harrison Mojica y Juan Camilo Salazar habrían resultados contagiados por el virus.

"Muchas bajas, pero en este Millonarios no vamos a cambiar la idea, cambiaremos jugador por jugador, los jugadores que van a estar, están trabajando con disposición. Los que no van a estar por lesiones y por Covid, no es que no los necesite, pero estoy concentrado en los que están, con los 18 guerreros que estarán en Barranquilla”, resaltó Gamero.

Vea también: Otra mala noticia para Guarín, mientras define su futuro en Millonarios

Por otra parte, Alberto Gamero no ocultó cómo jugará Millonarios en Barranquilla: “siempre va a hacer presión alta, hemos enfocado muchos entrenamientos en la presión alta. Ellos tienen dos jugadores como Larry y Moreno, nosotros seguramente vamos a tener a Stiven Vega y Juan Camilo García, que tienen la potestad para salir a cortar a alguno de ellos”.

Finalmente, hizo un 'flashback' y recordó el partido que Millonarios perdió ante Junior hace unos meses: "El partido que perdimos en Barranquilla, este año, fue por un gol que nos hicieron de un descuido... Hay que tener tranquilidad, buen volumen ofensivo. Este equipo saldrá a buscar y proponer, que nos deje bien en la llave para terminar acá en Bogotá”.