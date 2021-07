La boxeadora colombiana Jenny Marcela Arias perdió este martes 27 de julio la posibilidad de ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio al caer en la ronda de cuartos de final del peso pluma con la filipina Nesthy Petecio.

Arias demostró su tristeza al término del combate, ya que conocía a su rival, a la cual había vencido en un Mundial, por lo que calificó su actuación como decepcionante.

Lea también: Sin medalla: Jenny Arias perdió en cuartos de final del boxeo en los Juegos Olímpicos

“La verdad no era el objetivo, tenía una preparación muy fuerte, conocía a la rival, no salió como en el Mundial. Quiero pedirle no disculpas, porque el perdón es solo para Dios, pero pido perdón a mis entrenadores, los defraudé, tenían esperanzas en mí, y mis compañeros y mi familia... Esto no acaba acá y espero pararme de esta derrota y darle victorias a Colombia", afirmó la colombiana.

Por otro lado, Arias manifestó que se sentía al nivel de las mejores del mundo, por lo que quería estar en el podio de Tokio.

"El balance es decepcionante, porque estoy a nivel de muchas boxeadoras acá y no tocar podio es para mí defraudante, bastante, diría yo", dijo.

Con respecto a la posibilidad de continuar su proceso y aspirar a Parías 2024. La colombiana puso sus condiciones.

Le puede interesar: Triunfazo de Céiber Ávila y clasificación a cuartos de final del boxeo en los Juegos Olímpicos

"Si el grupo sigue como está y no se desmorona en el nuevo ciclo, con los mismos entrenadores que me han apoyado, seria París otro reto para mí y el ciclo olímpico con Bolivarianos, Centroamericanos y Panamericanos", aclaró en diálogo con Caracol.

Finalmente, Jenny, entre lágrimas, le envió un mensaje a su padre, por quien quería ganar una medalla para poder realizarle una operación, ya que hace algunos años sufrió un accidente.

" A mi padre que… lo que más quería era mandarlo a operar", sentenció.