Escándalo con rivales de la selección Colombia en los Olímpicos: denuncian trampa

El Comité Olímpico Canadiense ha sancionado a un analista no acreditado y a la entrenadora asistente del equipo femenino de fútbol por espiar entrenamientos de Nueva Zelanda con un dron y, para "mantener la deportividad", la seleccionadora Bev Priestman ha decidido no dirigir al equipo en su primer partido de los Juegos.



Tras la revisión del incidente con drones del 22 de julio en Saint-Étienne, y al conocer un segundo incidente con drones en un entrenamiento de Nueva Zelanda el 19 de julio, el Comité Olímpico Canadiense ha apartado del equipo al analista no acreditado Joseph Lombardi y a la entrenadora asistente Jasmine Mander, a quien Lombardi envió un informe.



Según el comunicado del COC, ambos han sido enviados a casa inmediatamente y el comité ha aceptado la decisión de Priestman de no dirigir el partido contra Nueva Zelanda del 25 de julio. Además, el personal de Canadá, actual campeona olímpica, se someterá a una formación ética obligatoria.

“El COC está en contacto con el COI y con la FIFA. El equipo de fútbol se ha mostrado transparente y cooperativo durante todo el proceso. El COC seguirá examinando este asunto y podrá tomar otras medidas si fuera necesario”, explica.



La seleccionadora Bev Priestman ha pedido disculpas a las jugadoras y al personal de Nueva Zelanda y a las futbolistas de Canadá. “Esto no representa los valores que defiende nuestro equipo”, aseguró.

“Soy la responsable en última instancia de la conducta en nuestro programa. En consecuencia, para enfatizar el compromiso de nuestro equipo con la integridad, he decidido retirarme voluntariamente de dirigir el partido del jueves. En aras de la responsabilidad, lo hago pensando en los intereses de ambos equipos y para garantizar que todos sientan que se mantiene la deportividad de este partido”, finalizó.

Nota: Canadá y Nueva Zelanda comparten el grupo A con Colombia y Francia.