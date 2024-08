Flor Denis Ruiz no pudo en la final de lanzamiento de jabalina y quedó sin medalla en París 2024

La colombiana Flor Denis Ruiz disputó este sábado 10 de agosto la final de lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos de París 2024. Llegó como la tercera atleta con más chances de ganar el oro -esto, teniendo en cuenta su ranking mundial-. Aun así, la representante de la delegación nacional no pudo y quedó en el quinto lugar (diploma olímpico).

En competencia entraron doce competidoras, y en principio, la japonesa Haruka Kitagichi y la australiana Mackenzie Little eran quienes llegaban como la competencia directa de la colombiana; no obstante, Ruiz no tuvo el mejor de sus días y quedó fuera del podio.

Cada una de las doce atletas contó con seis intentos, en donde el mejor lanzamiento definiría su puntaje final y su posición en esta instancia de las Olimpiadas.

Quien marcó la parada en principio fue justamente Kitaguhi, con 65,80 metros de alcance. Por su parte, la colombiana Ruiz apenas llegó a 60,49 y fue una de las marcas más cortas en el primer intento.

Ya luego del segundo lanzamiento, Flor Denis Ruiz estaba parcialmente ocupando la segunda casilla (medalla de plata), pero rápidamente fue 'bajada', ya que Jo-An van Dyk -de Sudáfrica- alcanzó los 63,93 metros, seguida de la checa Nikola Ogrodnikova con 63,68.

Juegos Olímpicos París 2024 - Posiciones y puntajes de la final de lanzamiento de jabalina

1. Haruka Kitaguchi, Japón - 65,80 m (Oro)

2. Jo-An van Dyk, Sudáfrica - 63,93 m (Plata)

3. Nikola Ogrodnikova, República Checa - 63,68 m (Bronce)

4. Sara Kolak, Croacia - 63,40 m

5. Flor Denis Ruiz, Colombia - 63,00 m