Juegos Olímpicos: buen debut de Colombia con Acosta y Pineda en tiro con arco

En la noche del jueves y madrugada del viernes (hora de Colombia) se dio el debut oficial de Colombia en los Juegos Olímpicos gracias a la disciplina del tiro con arco, allí estuvieron Valentina Acosta y Daniel Pineda en representación del país para las rondas clasificatorias.

Valentina Acosta es una de las jóvenes cartas de la delegación nacional y se instaló en la segunda fase tras ocupar la casilla 50, luego de disparar 627 puntos en las 72 flechas. De esa forma, la colombiana enfrentará a la británica Sarah Bettles el próximo 27 de julio a las 8pm (hora de Colombia).

La colombiana señaló que “al comienzo hubo muchos nervios, me estaba demorando más de lo que debía en mis disparos, lastimosamente en la primera ronda al querer bajar una flecha, no me sentía segura de disparar, sabía que si la disparaba por abajo iba a ser un mal disparo y en el proceso de bajarla la solté y me costó 10 puntos por debajo de lo que estaba esperando”.

Por su parte, Daniel Pineda también tiene rival en segunda ronda del certamen donde se enfrentará a Shaoxuan Wei tras ocupar la casilla 58 puntaje de 639.

Sin embargo, la clasificación que tuvieron ambos deportistas colombianos no les bastó para competir en la modalidad mixta del tiro con arco.