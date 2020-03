Juegos Olímpicos, en riesgo más que nunca por coronavirus

Hace un mes quizá sonaba exagerado, pero la expansión del contagio por coronavirus a nivel mundial pone en entredicho la principal cita del deporte mundial. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 corren serio riesgo de llevarse a cabo frente al número de casos que se han multiplicado en los cinco continentes, obligando a la suspensión o cancelación de varios eventos de relevancia internacional.

Indian Wells, el Abierto de Miami, el Moto GP, la NBA, las Eliminatorias al Mundial, así como la Vuelta a Cataluña deberán realizarse en fechas diferentes, a la espera de las decisiones que tomen la Fórmula 1, el béisbol de las Grandes Ligas o el Giro de Italia ante la evolución de un problema que por ahora no tiene solución a la vista.

Aunque faltan cuatro meses, la preocupación por el desarrollo de las justas aumenta teniendo en cuenta que la mayoría de atletas no contarán con la preparación adecuada para disputar los Olímpicos en las condiciones esperadas. En ese sentido, el nivel de los Olímpicos se vería seriamente perjudicado ya que no se avizora un tiempo determinado para controlar la pandemia a nivel planetario. Pensar en un aplazamiento podría ser la alternativa si la situación no presenta un giro radical.

Así las cosas, no se descarta que el Comité Olímpico Internacional analice trasladar los Juegos de Tokio 2020 para el verano de 2021, buscando que se estabilice el calendario deportivo, afectado de manera notoria por los últimos acontecimientos. El organizar las justas tal como estaban programadas suena a priori optimista frente a la realidad de un problema notorio de orden global.

Aunque las autoridades japonesas se niegan a pensar en una posible suspensión, el COI analiza el devenir de la situación, teniendo el mes de mayo como fecha límite para tomar una decisión.