"No jodan más, vacúnense": Iván Mejía relató su pesadilla con el Covid

Iván Mejía, reconocido periodista que ha gozado del buen retiro en los últimos tres años, relató cómo fue su vivencia para superar el COVID, luego de dar positivo y sufrir varias complicaciones de salud.

El recordado analista de fútbol señaló que vivió momentos de dificultad, pero el haber tenido el esquema de vacunación completo le permitió salir adelante después de terminar contagiado.

Vea también: "Creo que me enamoré": hinchas quedaron 'matados' con la nueva arquera del América

Iván Mejía de paso, en su muy particular estilo, pidió a quienes no lo hayan hecho, que se vacunen, teniendo en cuenta su experiencia con el Covid en las últimas semanas.

Le puede interesar: Daniela Ospina le responde a James por comentario sobre su hija Salomé

“Acabo de superar COVID. Fue muy duro. Una gripa terrible. Estoy seguro que sin esquema completo de vacunación no hubiera salido adelante. No jodan más, vacúnense ya, el COVID no es un chiste”.

Vale recordar que semanas atrás, se conoció que Iván Mejía volvería a la actividad periodística en este 2022 en un proyecto personal a través de un podcast, en colaboración con su hijo, sin que se conocieran más detalles.