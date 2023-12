Fuerte dardo a Tulio por salida de Adrián Ramos: “con los ídolos no”

No son buenos los días en el América de Cali que, más que concretar fichajes para la Copa Sudamericana en donde enfrentarán en condición de visita a Alianza Petrolera. Hasta la fecha en un mercado de fichajes movido para algunos, los escarlatas solo han confirmado a Éver Valencia y a Harold Rivera procedentes de Santa Fe.

Fichajes pocos, pero salidas, muchas, y, como si fuera poco, de referentes de la institución como Adrián Ramos y Carlos Darwin Quintero. Especialmente, el tema de Adrián toca tomarlo con pinzas. “Americano por siempre”, fue el mensaje que el goleador dejó en un video anunciando su salida en busca de un nuevo reto para culminar su aventura profesional. Por esta razón, su adió generó todo tipo de polémicas que perdurarán con el tiempo.

Con la Copa Sudamericana en mente, la idea era sin duda buscar los mejores refuerzos, pero todavía ni Mauricio Romero ni tampoco Tulio Gómez han dado mayor novedad delo futuro y de las nuevas armas para el 2024. Lucas González tampoco ha dado mayor claridad de los jugadores que vendrán. Un día después de la salida de Adrián Ramos, Iván Mejía, con su tinte de siempre, atacó fuertemente al América por haber dejado ir a Adrián.

Criticó la identidad que tiene el dueño del club, Tulio Gómez después de dejar ir a un hincha y referente, “Tulio, el último que cierre la puerta. Con los ídolos no se juega. Tulio, puede ser multimillonario, pero usted no es americano, usted es un mercader del fútbol”. Adrián Ramos también tenía sus razones, pero, de un líder y un capitán en el campo de juego, no había que dejarlo ir y más aún cuando no le tienes reemplazo a la fecha.