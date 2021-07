María Camila Osorio antes de Juegos Olímpicos: "Por Colombia siempre doy lo mejor"

María Camila Osorio fue sorprendida este martes con la confirmación de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. Después de anunciarse la noticia desde la Federación Colombiana de Tenis, la deportista colombiana habló de este nuevo reto en un año de ensueño para su carrera deportiva.

Después de conocer la noticia, María Camila aseguró que este año no para de sorprenderla y que ahora buscará dejar todo en la cancha para obtener el mejor resultado posible en las justas que arranca el 23 de julio.

“La verdad no sé ni cómo decirles, pero estoy muy emocionada por esta participación que voy a tener en Tokio. Estoy muy feliz de estar clasificada, hace unos días no tenía ni pensado que iba a ir a los olímpicos y bueno y cuando me dan la noticia no saben la alegría que me dio, era un sueño que tenía desde hace mucho rato", dijo la deportista.

De lo que significa representar a nuestro país en unas olimpiadas, María Camila aseguró que siempre cuando sale con la camiseta de Colombia intenta hacer su presentación y que esta por supuesto no será la excepción.

“Poder representar al país en una competencia de este nivel es muy importante y bueno nada voy a dar lo mejor de mí ,voy a entregarlo todo en la cancha como siempre. Este ha sido un año de muchas bendiciones y una más con esta noticia. Cuando juego por Colombia siempre doy lo mejor de mí y trato de representarlos de la mejor manera y bueno cuando tenga la oportunidad voy a darlo todo por mi país”, dijo María Camila.

De las expectativas que hay para enfrentar estos Olímpicos, la deportista colombiana fue clara asegurando que lo más importante es disfrutar de cada partido. Independientemente del resultado, estará lista para hacer un buen papel y aprovechando esta oportunidad.

“Yo creo que lo más importante es disfrutarlo al máximo no todos los días se juegan los juegos olímpicos así que voy a disfrutar de esta oportunidad a dejarlo todo y sí por supuesto mostrar mi mejor tenis de nuevo estoy muy feliz por esta oportunidad y espero dar lo mejor por cada uno de ustedes”, explicó María Camila.

Finalmente de los cambios que hará en el calendario, Osorio aseguró que deberá hacer unas modificaciones de última hora, esto pensando también en el remate de la temporada con la gira estadounidense.

“Ahora con lo de los Juegos Olímpicos tengo que volver a organizar el calendario, tenía planeado estar en un torneo en San José no creo que vaya ahora voy a ir a los juegos entonces creo que tengo que recorrer esa semana y después confirmar que voy a juga”, finalizó María Camila.