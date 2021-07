"Me encanta ganar": Mariana Pajón ilusiona con un nuevo oro en Juegos Olímpicos

Brillante fue el debut de Mariana Pajón en el BMX de los Juegos Olímpicos de Tokio al clasificar con superioridad a la ronda semifinal, después de ganar sus tres mangas en los cuartos de final.

Pajón fue contundente al momento de la partida y aunque las rivales intentaron igualar su ritmo, la colombiana sacó a relucir su experiencia para sacar ventaja cuando tomó cada uno de los peraltes. La doble medallista registró un tiempo de 45.576 en su mejor serie.

Al terminó de la jornada, Mariana destacó que cumplió el primero objetivo y para ella es un triunfo que los tres representantes del equipo colombiano hayan clasificado a la siguiente ronda.

"Se consigue el primero objetivo, vamos muy bien, vuelta tras vuelta y día tras días. Que los tres estemos mañana (fase semifinal) es un triunfo muy grande y vamos a dar lo mejor", dijo.

Con respecto a lo que fue la actividad y la exigencia de la competencia, la colombiana destacó la fuerte preparación que realizaron y el trabajo de fondo se requirió para llegar en buena forma.

"Es una pista completamente diferente. La preparación tuvo bastante fondo para poder aguantar vuelta tras vuelta y recuperar bien para la siguiente vuelta. Los hemos hecho un trabajo muy exigente", afirmó.

Por otro lado, la bicicrosista colombiana se mostró complacida por su nivel, teniendo en cuenta la lesión de ligamentos que sufrió y la forma en la que cumplió el ciclo para llegar a Tokio.

"Soy una agradecida de estar acá, no fue un camino fácil, hice mucho trabajo, me esforcé y la di toda. Todo es ganancia, pero hay que darla toda porqué me encanta ganar y para eso nos preparamos. He trabajo la fuerza y la potencia para estar segura en la partida y recoger el trabajo hecho", indicó.

Ahora, Mariana Pajón se alista para afrontar en la noche de este jueves 29 de julio desde las 8:00 de la noche, hora colombiana, la ronda semifinal del BMX en los Juegos Olímpicos.