Nicolás Echavarría está listo para los Juegos Olímpicos: fecha y hora

Nicolás Echavarría está listo para su debut olímpico en el campo Le Golf National, un hermoso par 72 ubicado al occidente de París, en el que el golfista antioqueño de 29 años quiere elevar la bandera colombiana hasta lo más alto, el próximo domingo 4 de agosto.

Serán cuatro días de competencia, del 1 al 4 del mencionado mes, en los que Nicolás, en compañía del también antioqueño, Camilo Villegas, intentará conseguir la menor cantidad de golpes posibles a lo largo de 72 hoyos, para darle al país su primera medalla en esta disciplina, que volvió al olimpismo desde 2016.

Tras una temporada 2024 del PGA Tour bastante favorable y con la seguridad de mantener su estatus para 2025, luego de la victoria en Puerto Rico, Echavarría aseguró su lugar en París y cumplió así uno de sus grandes objetivos para el año, convertirse en atleta olímpico, algo que, hasta la fecha, solo había logrado Juan Sebastián Muñoz, cuarto en los Juegos Tokio 2020.

Vea también: Scheffler decepciona en el inicio del US Open de Golf ¿Cómo va Nico Echavarría?

"Para mí significa mucho estar aquí. Los Juegos Olímpicos son algo muy especial y no todos pueden llegar, es como si fuera, en parte, nuestro Mundial. He trabajado mucho en este 2024 y llegar a París fue una de las metas que me propuse y cumplí", aseguró el colombiano desde la capital francesa.

"El campo está increíble, he venido desde el domingo pasado y las condiciones han sido perfectas, ahora es momento de poner en práctica la estrategia y salir a jugar bien", remarcó.

Le puede interesar: Nicolás Echavarría arranca el sueño en el US Open

Para las dos primeras rondas de la competencia, Nicolás irá en grupo con el chileno 'Mito' Pereira y el noruego Kris Ventura, saliendo el primer día a las 5:28 a.m., hora colombiana, y el segundo día a las 3:33 a.m., también hora de nuestro país.