Scheffler decepciona en el inicio del US Open de Golf ¿Cómo va Nico Echavarría?

El Abierto de Estados Unidos de Golf comenzó este jueves 13 de junio con sorpresas en Pinehurst, Carolina del Norte, donde el norirlandés Rory McIlroy y el estadounidense Patrick Cantlay se destacaron con una notable primera ronda. Ambos golfistas completaron sus vueltas con una tarjeta de 65 golpes, cinco bajo par, liderando la competencia y dejando atrás al máximo favorito, Scottie Scheffler.

Patrick Cantlay, en busca de su primer trofeo de Grand Slam, marcó el ritmo desde temprano con una actuación sensacional. Su impresionante vuelta de 65 golpes le permitió posicionarse en la cima de la tabla hasta que McIlroy igualó su registro. McIlroy, número tres del mundo, logró una ronda impecable con cinco birdies y ningún bogey, mostrando una forma excelente mientras busca su quinto título 'Major' desde su campaña extraordinaria de 2014.

Detrás de McIlroy y Cantlay, la joven promesa sueca Ludvig Aberg se ubicó a un golpe de distancia, mientras que el francés Matthieu Pavon y el estadounidense Bryson DeChambeau, representante del circuito saudita LIV Golf, terminaron a dos golpes. DeChambeau, que busca su segundo título del US Open, viene de una destacada actuación en el Campeonato de la PGA.

El favorito Scottie Scheffler tuvo un inicio decepcionante, terminando su ronda con 71 golpes (+1), colocándose en el 34º lugar. Scheffler, quien llegó al torneo como número uno mundial y con cinco títulos en su haber esta temporada, necesitará mejorar significativamente para competir por su primer trofeo del US Open.

Otro gran nombre que no tuvo un buen comienzo fue Tiger Woods. A sus 48 años, Woods inició su ronda con un birdie y cinco hoyos en par, pero seis bogeys lo relegaron a un 74 (+4), situándolo en el 88º puesto. Woods, quien sigue lidiando con las secuelas de un grave accidente automovilístico en 2021, enfrenta una ardua batalla para superar el corte el viernes.

Por otro lado, el español Sergio García destacó en su 25ª participación consecutiva en el US Open. García completó su ronda con 69 golpes (-1), logrando un birdie sin bogeys y colocándose en la novena posición. "Golpear por debajo del par en el US Open, que es un campeonato que me encanta, siempre es estupendo. Hacerlo sin bogeys es aún mejor", declaró García, de 44 años.

¿Cómo van los latinos?

En cuanto a la delegación latinoamericana, el argentino Emiliano Grillo comenzó con una sólida ronda de 70 golpes (par), situándose en el 16º lugar junto a destacados jugadores como Collin Morikawa y Brooks Koepka. El colombiano Nico Echavarría, por su parte, finalizó con 72 golpes (+2), ubicándose en el puesto 50. Echavarría, que compite en su primer US Open, mostró destellos de buen juego, pero necesitará ajustar algunos aspectos para avanzar en la competencia.

El US Open de Golf promete una emocionante continuación, con muchos de los mejores golfistas del mundo luchando por la gloria en uno de los campos más desafiantes del circuito. Con Scheffler y Woods buscando recuperar terreno y McIlroy y Cantlay liderando con solidez, el escenario está listo para un fin de semana lleno de emociones y sorpresas