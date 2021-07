Rivales de Cabal y Farah clasificaron a cuartos con 'ayuda' del covid-19

El equipo neerlandés de dobles de tenis, que había llegado a la segunda ronda y debía jugar contra Nueva Zelanda (Marcus Daniell y a Michael Venus) se retiró este lunes de los Juegos Olímpicos de Tokio debido al positivo por covid-19 de uno de sus miembros, Jean Julien Rojer, que se convierte así en el cuarto deportista afectado en la delegación holandesa.

“Hice todo lo que pude tanto antes como estando aquí para no contagiarme, no tengo ni idea de cómo ha sucedido. Me siento horrible, y para mi compañero de dobles Wesley es también terrible”, admitió Rojer en un comunicado del equipo olímpico de Países Bajos.

El tenista contagiado está obligado a hacer cuarentena en un hotel de Tokio fuera de la villa olímpica, mientras que los deportistas que hayan sido contactos cercanos podrán seguir participando bajo circunstancias especiales, como ser transportados de manera individual y dormir y comer en una habitación aislados.

Rojer es el cuarto atleta holandés que da positivo en Tokio y se ve obligado a abandonar la competición, después de la patinadora de skateboarding Candy Jacobs, la taekwondoka Reshmie Oogink y el remador Finn Florijn.

“Es un shock cada vez que ocurre, sobre todo para los atletas cuando se dan cuenta de que para ellos se acabó”, dijo el jefe del equipo olímpico neerlandés, Pieter van den Hoogenband.

Ahora el equipo de Nueva Zelanda (Marcus Daniell y a Michael Venus) enfrentará a los dobles colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en los cuartos de final del certamen.