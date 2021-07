Tremenda sorpresa en Juegos Olímpicos: oro para tunecino de 18 años en natación 400m libre

El nadador tunecino Ahmed Hafnaoui, de 18 años, ganó este domingo por sorpresa la final de 400 metros en estilo libre de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020.

Hafnaoui se convierte así en el segundo campeón olímpico de Túnez en la natación, siguiendo la estela de Oussama Mellouli (dos oros olímpicos y una plata).

Terminó con un crono de 3:43.36, por delante del australiano Jack McLoughlin (3:43.52), plata, y del estadounidense Kieran Smith (3:43.94), bronce.

"No me lo creo, es increíble. Hoy me sentí mejor en el agua que ayer (en las clasificaciones). ¡Soy campeón olímpico!", afirmó.

"Simplemente metí la cabeza en el agua y ya está. Es increíble, un sueño hecho realidad", añadió.

El crono de Hafnaoui en la final olímpica es el tercero mejor del año en la distancia.