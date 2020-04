World Athletics suspende período de clasificación a Juegos Olímpicos

La Federación Internacional de Atletismo, la World Athletics bajo su nueva denominación, anunció este martes, tras consultar a la Comisión de Atletas, los presidentes de las federaciones continentales y el consejo, que las marcas obtenidas entre el 6 de abril y el próximo 30 de noviembre no serán válidas para lograr la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio.



"Los resultados logrados en cualquier competición durante este período no se tendrán en cuenta para la clasifición para los Juegos de Tokio, así como tampoco para las clasificaciones mundiales, cuya publicación también se suspenderá", señaló la Federación de Atletismo en un comunicado.

No obstante, y como recalcó la Worid Athletics, los resultados logrados hasta el próximo 30 de noviembre "se seguirán registrando con fines estdísticos, incluidos los récords mundiales, pero no se utilizarán para otogar la calificación de clasificado a ningún atleta".



El período de calificación, "siempre que la situación mundial vuelva a la normalidad", se reanudará el 1 de diciembre de 2020 y se prolongará hasta la nueva fecha límite de calificación, que concluirá 31 de mayo de 2021 para las pruebas de 50 kilómetros marcha y maratón y el 29 de junio para el resto de pruebas.



Esta medida no afectará a los atletas que ya habían logrado la marca de clasificación para los Juegos de Tokio, que como recalcó la Federación Internacional, "permanecerán clasificados".



"Los atletas que ya han cumplido con las marcas de entrada desde el inicio del período de calificación en 2019 permanecen clasificados y serán elegibles para la selección de sus respectivas Federaciones Miembro y Comités Olímpicos Nacionales, junto con los otros atletas que calificarán dentro del período extendido de calificación", indicó la World Athletics.

El presidente de la Federación Internacional, el británico Sebastian Coe, aseguró que con esta decisión se espera poder facilitar la planificación de los atletas, así como abordar con "justicia" las distintas posibilidades de competir que tienen en este momento los atletas a causa de las diferentes medidas tomadas en cada país para frenar la expansión del coronavirus.



"Estoy agradecido por el trabajo detallado y los comentarios de nuestra Comisión y Consejo de Atletas que creen que suspender la calificación olímpica durante este período da una mayor certeza para la planificación y preparación de los atletas, así como es la mejor manera de abordar de manera justa las desiguales oportunidades que tendrán los atletas de competir, dadas las dificultades para realizar viajes internacionales y las restricciones fronterizas establecidas por los gobiernos", concluyó Coe.