Juegos Panamericanos 2023: programación de los colombianos para este 28 de octubre

Se cumple el noveno día de los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago de Chile y Colombia quiere seguir con su cosecha de medallas doradas tras una brillante jornada el pasado viernes en la que se adjudicó cuatro preseas doradas.

Tras triunfar en disciplinas como ciclismo de pista, boxeo o levantamiento de pesas, las esperanzas de un nuevo oro para el país se centran en el béisbol, donde el equipo nacional enfrentará en la final a Brasil, y en el tenis con las finales que disputarán Yuliana Lizarazo y Nicolás Barrientos en dobles mixto, al igual que María Fernanda Herazo y María Paulina Pérez en el dobles femenino.

Por otra parte, el equipo de baloncesto femenino irá por el paso a la final de esta disciplina cuando enfrente a Cuba en semifinales. Asimismo, el judo entra en acción con los combates que tendrán Erika Lasso, Johan Sebastián Rojas y Juan Pablo Hernández.

Vea también: Colombia domina el ciclismo de pista masculino y consigue un nuevo oro en Panamericanos

En cuanto al deporte ecuestre, cuatro colombianos disputarán la prueba individual de cross country. Estos son Andrés Felipe Gómez, Juan Carlos Tafur, Mauricio Bermúdez y Lucero Desrochers.

Cabe recordar que Colombia se mantiene en el quinto lugar del medallero de los Juegos Panamericanos 2023 al sumar diez oros, 15 platas y trece bronces, lo que le permitió mantener una buena distancia frente a delegaciones como el anfitrión Chile o Cuba.

Le puede interesar: Martha Bayona se impuso en Velocidad y repitió oro los Juegos Panamericanos

Horarios de los colombianos en el día 9 de los Juegos Panamericanos 2023

Béisbol: Colombia vs Brasil (1:00 p.m.)

Baloncesto femenino: Cuba vs Colombia (3:30 p.m.)

Ecuestre: 9:00 a.m.

Judo: Erika Lasso (8:00 a.m.), Johan Sebastián Rojas (8:05 a.m.) y Juan Pablo Hernández (8:25 a.m.)

Tenis: Yuliana Lizarazo y Nicolás Barrientos (6:00 p.m.), María Fernanda Herazo y María Paulina Pérez (3:30 p.m.).

Vela: Víctor Bolaños, Simón Gómez (11:00 a.m.), María Loaiza Rojas (11:10 a.m.) y Ana Sofía Bermúdez (1:22 p.m.).