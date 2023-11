¿Quién es la campeona de los Panamericanos que es hija de una gloria del deporte colombiano?

Al verla, impacta. Primero, por su estatura de un metro con ochenta y tres centímetros con la que no pasa inadvertida; y segundo, por el parecido que tiene en la forma de correr y en el físico con su mamá, Ximena Restrepo, la medallista olímpica que le dio a Colombia un bronce en los 400 metros en Barcelona 1992.



Es Martina Weil, la velocista chilena de 24 años que hizo del Estadio Nacional de Santiago su fortín en la noche del miércoles, un recinto en el que el público estalló de júbilo al verla conquistar el oro en la final de los 400 metros de los Juegos Panamericanos con una marca de 51.48.



Y no era para menos. Los chilenos celebraron su tercera medalla dorada de las justas en el atletismo y esa llegó gracias a las veloces zancadas de Martina, quien tiene el deporte en las venas.

Vea también: Juegos Panamericanos 2023: programación de los colombianos para este 2 de noviembre

Practicó baloncesto antes de decidirse por el atletismo, ya que no quería inclinarse por lo mismo de sus padres. "No era el deporte que más me gustaba, prefería los deportes colectivos".



Con su linaje deportivo, su herencia, también es hija del exlanzador de peso chileno Gert Weil, sexto en las Olimpiadas de Seúl 1988 y bicampeón panamericano, lo tiene todo para poder lograr la marca mínima para los Juegos Olímpicos de París 2024, establecida en 50.95 segundos.

Martina lleva la sangre colombiana en sus venas

Oírla hablar con su acento chileno y con algunas palabras de la jerga colombiana la acercan más a ese país andino que vibró el 5 de agosto de 1992 con la primera medalla olímpica obtenida en atletismo y que fue ganada precisamente por su madre, un bronce que se festejó en toda Latinoamérica como si fuera oro y que todos aún recuerdan.



Ximena corría en los 400 y en los 200 metros, ahora es gerente de Deportes de la Corporación Santiago 2023 y vicepresidenta senior de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics).

Le puede interesar: ¿Por qué motivo le 'quitaron' la medalla a Anthony Zambrano en los Juegos Panamericanos?



La colombiana, después del triunfo de su hija, dijo que Martina "no quería ser atleta, porque ella decía ‘yo no quiero ser la hija de Weil, ni la hija de Ximena Restrepo’ y ahora nosotros somos los papás de Martina, ya pasamos a un segundo plano completamente”.



Martina, la campeona panamericana de 400 metros, sueña con romper el récord de su madre, quien ostenta desde ese día en Barcelona la marca sudamericana de 49.64. Han pasado 31 años.



Su meteórica carrera se inició a nivel internacional en el 2017. Este año en la Liga de Diamante de Silesia (Polonia) quedó en el octavo lugar con 51.07, su mejor marca personal, y en el Mundial de Budapest se ubicó entre las 25 corredoras más rápidas.



Vive en Bélgica y estudia negocios, tiene una dieta vegana, se entrena de lunes a sábado cuatro horas al día y mantiene una disciplina constante, cualidad heredada de sus padres.

Otras noticias

"La vida de mi hija me motivó a correr"