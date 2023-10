Una delegación se queda sin su máxima estrella para los Panamericanos: iba por su sexto título

El luchador cubano Mijaín López no participará en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, que se inaugurarán el viernes 20 de octubre, porque considera que su preparación no alcanzó el nivel ideal para competir en Chile.



La megaestrella cubana, tetracampeón olímpico en lucha grecorromana tenía previsto volver a la competencia en Santiago 2023, luego de haber anunciado su retirada tras los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en la búsqueda de su sexta medalla de oro en los Panamericanos.



“Mi preparación no fue el máximo de todo, hicimos una valoración en la cual me ayudaba a llegar a los Juegos Olímpicos, que es la competencia principal, con la competitividad y efectividad que nosotros queremos. Tenía que bajar mucho de peso para afrontar estos Panamericanos”, declaró en una emisora cubana.

López, de 41 años, se enfocará en prepararse para los Juegos Olímpicos de París 2024, en los que aún aspira a ganar una quinta medalla en la categoría de 130 kilos.



El atleta, que se encontraba entrenándose en Cuba, vivió en septiembre pasado el fallecimiento repentino de su padre, Bartolo López.



Su ausencia de la competencia le abre más opciones a su compatriota Yasmani Acosta, nacionalizado chileno, y que competirá por el país austral.

La lucha se disputará en el Centro de Entrenamiento Olímpico de la capital chilena, entre el 1 y 4 de noviembre.



Los XIX Juegos Panamericanos se celebrarán del 20 de octubre al 5 de noviembre y los VII Parapanamericanos entre el 17 y el 26 de noviembre.

