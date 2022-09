Ahora sí quiere ser buen papá: La nueva excusa de Piqué para complicarle la vida a Shakira

La separación de Shakira y Piqué sigue siendo un tema de importancia para los interesados en la farándula internacional, pues la pareja que duró cerca de 10 años de relación amorosa, aún no se pone de acuerdo con algunos temas.

Entre los puntos principales para ponerse de acuerdo está la repartición de algunos bienes y quizás el más importante, la custodia de sus hijos Sasha y Milán, pues de acuerdo a medios internacionales, a pesar de que recientemente Shakira y Piqué se reunieron con sus respectivos abogados para llegar a un acuerdo concerniente a los dos pequeños, pero al parecer no coincidieron en nada.

Inicialmente se rumoraba que Shakira se mudaría a vivir a Miami con Sasha y Milán y para ello la cantante le habría propuesto a Piqué cubrir sus gastos de tiquetes para que él fuera a visitar a sus hijos.

De igual manera, la barranquillera habría adquirido el compromiso de que los dos niños viajarían con frecuencia a Europa para encontrarse con él, así como también la oferta de 2 millones de dólares que él usaría para saldar parte de una deuda. Dichas propuestas parecen muy tentadoras, sin embargo, Gerard Piqué decidió pensar con cabeza fría y luego tomar una decisión, postura que se dio a conocer recientemente y que no deja muy feliz a Shakira.

Según algunos de comunicación, Piqué no va a firmar los permisos para que Sasha y Milán se muden de país o no por lo menos hasta que terminen la escuela primaria, es decir, dos años más. Asimismo, el futbolista fue muy enfático en hacerle saber a Shakira que 'hay cosas que el dinero no puede comprar' y que aunque no vaya a vivir con sus hijos bajo el mismo techo, por lo menos sabe que los tendrá en su mismo país.