Campeón de la Libertadores con Once Caldas estará en la cárcel hasta 2033

Aquel Once Caldas del año 2004 es uno de los equipos más icónicos de la historia del fútbol colombiano, pues el hecho de haberse coronado campeón de la Copa Libertadores ante un histórico como Boca Juniors y además, estar a un solo penal de haber sido campeones intercontinentales ante el Porto de Mourinho; son razones más que suficientes para recordar con cariño al 'blanco blanco'.

Con el pasar de los años, aquella escuadra de Manizales no ha envejecido del todo bien, pues cabe recordar que Jhon Viáfara se encuentra detenido en Estados Unidos por tráfico de drogas; mientras que el argentino nacionalizado paraguayo, Jonathan Fabbro también tiene una pena por abuso sexual.

Precisamente Fabbro fue notificado estos días que seguirá en la cárcel hasta el año 2023, pues su condena fue elevada a 16 años; el campeón de la Libertadores es culpable de abusar sexualmente a su ahijada.

Medios argentinos pudieron confirmar que el ex jugador no tendrá ningún tipo de beneficio en la cárcel, es decir que carecerá de salidas transitorias, mientras que también se recalca que la conducta carcelaria del exfutbolista no ha sido nada buena.