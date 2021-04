Disney + contará la historia de David Beckham como mentor de fútbol

The Walt Disney Company EMEA ha anunciado hoy que el futbolista David Beckham protagonizará una nueva serie para Disney+, "Save our quad", en la que regresará a los campos de fútbol del este de Londres donde jugó de niño.



En esos mismos campos, Beckham ejercerá de mentor de un joven equipo de fútbol base que lucha por sobrevivir en la liga. Beckham y su equipo llevarán a estos jugadores, a su entrenador y a su comunidad a vivir "una aventura transformadora que cambiará sus vidas para siempre", según un comunicado difundido hoy.

El icono futbolístico se ha mostrado encantado de poder "arrojar luz" sobre el tipo de fútbol al que jugó en los inicios de su carrera de futbolista. "He sido muy afortunado porque mi carrera como jugador ha sido larga y plagada de éxitos, y ahora tengo la maravillosa oportunidad de devolver a esas comunidades todo lo que me han dado convirtiéndome en su mentor", ha señalado.



"Desarrollar y proteger el talento de los más jóvenes es muy importante en el fútbol", ha añadido en declaraciones recogidas por Disney+.

La serie constará de seis episodios de 35 minutos y es una producción de Reino Unido enmarcada en el compromiso de la compañía de obtener, desarrollar y producir títulos originales a nivel local, con la ambición de crear 50 producciones en Europa para 2024.



Con más de cien títulos anunciados en el evento 'Investor Day', Disney+ planea estrenar aproximadamente diez series de Star Wars y diez series de Marvel, así como quince series de Disney live action, Disney Animation y Pixar en los próximos años.