El día que el 'Pecoso' Castro fingió un infarto en un entrenamiento

Fernando el 'Pecoso' Castro es uno de los técnicos más importantes dentro del fútbol profesional colombiano, reconocido por su fuerte temperamento y curiosas anécdotas en su larga trayectoria dirigiendo equipos nacionales.

Vea también: "Luis Díaz siendo Luis Díaz": Liverpool destaca la pretemporada del colombiano

Tras su retiro en el año 2019 cuando dirigía al América de Cali; el 'Pecoso' se ha alejado del mundo del fútbol pero sus historias siguen dando de qué hablar entre los fánaticos del deporte; recientemente y gracias a las redes sociales, volvió a hacer eco, quizá, la anecdota más 'pasada' del entrenador oriundo de Manizales.

En su primera experiencia al mando del Deportivo Cali, en el año 1996, equipo con el que el 'Pecoso' se identifica; el objetivo era el título de la Liga, pues habían pasado más de 20 años de sequía liguera y el entrenador quería que el 'azucarero' retomara su prestigio.

Aquel Deportivo Cali contaba con grandes jugadores como: Miguel Calero, Ever “Shaka” Palacios, Óscar Pareja, Martín Zapata, Andrés Estrada, Edison “Guigo” Mafla, Wálter Escobar, Víctor Bonilla, Hamilton Ricard, entre otros. En aquella temporada y en un entrenamiento como cualquier otro, el 'Pecoso' había dado indicaciones técnicas y algunos jugadores no estaban siguiendolo, tras darse cuenta de esto, el técnico se tiró al suelo con las manos en el pecho, esta situación puso en alerta a todos los jugadores 'azucareros', quienes lo rodearon y llamaron una ambulancia.

Le puede interesar: "En Colombia hay una Comisión Arbitral que no sabe de arbitraje"

En medio de la llamada, el 'Pecoso' se levantó y les dijo a sus jugadores: "¿Si ven lo que me puede pasar si ustedes no me hacen caso?", tras esto, el grupo quedó atónito y entendió los métodos de trabajo de Fernando Castro; quien esa temporada quedaría campeón con el Deportivo Cali, un equipo que tan solo un par de años después disputaría la final de la Copa Libertadores ante el Palmeiras de Brasil, quedando subcampeón pero dejando una gran huella a nivel internacional.